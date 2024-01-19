إدراج مجلتي مركز الدراسات البردية والنقوش وإيونو ضمن قاعدة بيانات إبيسكو العالمية

أُدرجت مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس ،ومجلة إيونو IWNW التي تصدر إلكترونيًّا باللغات الأجنبية فقط، ضمن منصة إبيسكو EBSCO.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن إجراءات تبذلها كلية الآثار لنشر المجلتين على الصعيد الدولي، ورفع تقييمهما وتصنيفهما، حيث أن قاعدة البيانات العالمية إبيسكو EBSCO لها رواج كبير بين الباحثين في جميع أنحاء العالم، مما سيساعد على استخدام محتوى المجلة من الأبحاث المنشورة، وزيادة عدد القراء والمؤلفين.

ومن المعروف أن منصة EBSCO توفر ما يقرب من 400 قاعدة معلوماتية وبحثية وأكثر من 650.000 الف كتاب إلكتروني عبر منصة EBSCOhost بالإضافة إلى خدمة EBSCO Discovery Service التى تزود الباحثين من كل المستويات الوصول الحصري للمحتوى المتميز عالميًّا في كل مجالات المعرفة.

وعلى جانب آخر انطلقت فاعليات المؤتمر الدولي الثامن عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،الدكتور آمال الجنزوري رئيس القسم ورئيس المؤتمر وتحت إشراف الدكتور هيناز فاروق نائب رئيس المؤتمر والدكتور نفين فودة سكرتير المؤتمر والدكتور إيمان توفيق مقرر المؤتمر.

تناول المؤتمر كل ما هو جديد في مجال علاج و تشخيص الأمراض الروماتيزمية وأمراض هشاشة العظام ، كما ألقي الضوء على التقنيات الحديثة في عالم التأهيل في مختلف المجالات وناقش المؤتمر الذي استمر على مدار خمسة أيام الجديد في مجال الطب الروماتيزم والتأهيل ، كما قدم الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من خلال أبحاثهم المتنوعة ووجود خبراء دوليين وأجانب فى جميع مجالات لتبادل الخبرات من خلال محاضرات وورش عمل ،إلى جانب تسليط الضوء على الجديد في علاج مرضي الإعاقات الحركية وغيرها من الإعاقات؛ بما يحسن القدرة الوظيفية للمريض ويساعد في تجاوز صعوبات الحركة.

كما أقيم على هامش المؤتمر معرض بمشاركة عدد من شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية والتأهيلية.