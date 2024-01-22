معهد إعداد القادة يعلن عن خطته خلال إجازة نصف العام الجامعي 2023-2024

كشف الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة عن خطة المعهد خلال إجازة نصف العام للعام الجامعى 2023-2024.

وتقام الفعاليات برعاية ودعم من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حيث صرح الدكتور همام أن المعهد بصدد تنظيم البرنامج التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي" برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، وتعقد الفعاليات بمحافظة الأقصر باشتراك طلاب الجامعات العربية من 20 دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية خلال الفترة من 27 يناير إلى 1 فبراير 2024، بهدف إعداد القيادات العربية لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطن العربي.

كما أوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، إقامة فوج معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والذي يعقد تحت شعار "قادة المستقبل" خلال الفترة من 4-7 فبراير 2024، وذلك استمرارًا لدور معهد إعداد القادة في إعداد القيادات وتطوير المهارات والقدرات العلمية والعملية في العديد من الجوانب، وتطوير المهارات المعرفية.

وينظم المعهد الدورة التدريبية للسادة المرشحين لعمادة المراكز البحثية، ( ويعادل درجة عميد كلية) كما ينظم معهد إعداد القادة الدورة التدريبية للسادة المرشحين لرئاسة المراكز البحثية (ويعادل درجة رئيس جامعة ).