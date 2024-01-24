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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآثار بجامعة عين شمس تعلن نتائج امتحانات التيرم الأول للدراسات العليا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس الانتهاء من أعمال امتحانات الدراسات العليا ببرامج الماجستير والدبلومات، موضحا أن نسبة النجاح العامة حققت متوسطًا بلغ 95.3%

وأقيمت الامتحانات تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وأضاف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن نتيجة برامج الماجستير كانت على النحو التالي: (شعب الآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية والرومانية، وعلوم الآثار والحفائر، والآثار الإسلامية بنسبة 100% - شعبة ماجستير إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 96.1%).

وجاءت نسب النجاح في الدبلومات المستوى الأول: (قسم علوم الآثار والحفائر بنسبة 100% - قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 86.6% - قسم الآثار المصرية القديمة بنسبة 85.7%).

وجاءت نسب النجاح فى الدبلومات المستوي الثاني: (أقسام الآثار المصرية القديمة وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 100% - قسم علوم الآثار والحفائر بنسبة 80%).

وصرحت الدكتورة سوسن عيسى، رئيس كنترول الدراسات العليا بأنه تم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا يوم 22 يناير 2024 في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

ويمكن للطلاب التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي:
https://ums.asu.edu.eg/

كلية الاثار امتحانات الدراسات العليا الماجستير الدبلومات الدكتور محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس Jobs Education

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