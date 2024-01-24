القاهرة الإخبارية: وزيرة الدفاع الهولندية تطلع على جهود مصر لإدخال المساعدات لـ"غزة"

قال حازم كمال، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في مدينة العريش، إن طائرة وزيرة الدفاع الهولندية وصلت مساء اليوم إلى مطار العريش الدولي، وكان في استقبالها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف النراسل، خلال رسالة على الهواء، أن اللقاء استمر ما يزيد عن نصف ساعة، وأطلعها المحافظ على كل الأوضاع على الأرض من حيث التجهيزات التي تقوم بها الدولة المصرية أو جمعية الهلال الأحمر المصرية في استقبال وتجهيز وإرسال كميات المساعدات من شمال سيناء إلى أهالي وسكان قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

كما اطلعت الوزيرة الهولندية على عدد من شحنات المساعدات والطائرات والسفن التي جاءت من أكثر من 35 دولة.

وأشار إلى أن المحافظ أطلعها كذلك على العراقيل والصعوبات والتعنت التي دائما ما تضعها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في تفتيش وتحقق وتدقيق المساعدات على مدار أكثر من 15 ساعة بعد أن تعبر شاحنات المساعدات إلى معبر رفح إلى معبر العوجة حيث الجانب الآخر وتبدأ معها إجراءات التدقيق والتحقق والتفتيش التي تستغرق أوقات كبيرة إضافة إلى إعادة وإرجاع بعض المساعدات وعلى رأسها المهمات الطبية مثل أسطوانات الأكسجين والأدوية المخدرة.

وفد من الهلال الأحمر المصري

وأوضح المراسل أن وزيرة الدفاع الهولندية توجهت من مطار العريش بصحبة وفد من الهلال الأحمر المصري إلى مدينة رفح للاطلاع على الأوضاع على الأرض، وعلمت من محافظ شمال سيناء أن هناك أعدادا كبيرة من الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية متوقفة على جانبي الطريق في انتظار السماح لها بالعبور.