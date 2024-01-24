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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة ميرسك تعلن ابتعاد سفينتين عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة

صدى البلد

قالت شركة ميرسك للشحن البحري، اليوم الأربعاء، سفينتان ترفعان العلم الأميركي  تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة.

وأضافت ميرسك للشحن البحري، أن  السفينتان وطاقمهما وحمولتهما لم تتعرضا لضرر والبحرية الأميركية ترافقهما.
 

وأوضحت ميرسك أن هناك سفينة تابعة للبحرية الأميركية اعترضت عدة مقذوفات خلال مرافقتها للناقلتين.

وكشفت وسائل إعلام يمنية عن هجوم وقع قبل قليل استهدف سفينة جديدة في البحر الأحمر.

وأشارت صحيفة البوابة الإخبارية اليمنية الي ان الحادث وقع في مضيق باب المندب بالقرب من ميناء المخأ.

وقالت الصحيفة اليمنية انه لم يعرف هوية السفينة حتى اللحظة.

وكانت بريطانيا ،في وقت سابق من اليوم ، أعلنت تنفيذ ضربات جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى على أهداف في مناطق سيطرة الحوثي.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قالت الحكومة البريطانية، إنها نفذت مع أمريكا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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