الركراكي | قرار رسمي من الكاف ضد مدرب المغرب بسبب مباراة الكونغو

أعلن الإعلامي محمد فاروق إيقاف وليد الركراكي مدرب المغرب 4 مباريات بسبب أحداث مواجهة الكونغو.

وكتب فاروق من خلال حسابه على فيس بوك :" وفقا لـ بي إن سبورتس

كاف سيصدر بيانا بإيقاف وليد الركراكي مدرب المغرب 4 مباريات وإيقاف التنفيذ في مباراتين بسبب أحداث مباراة الكونغو الديمقراطية.

أبدى وليد الركراكي، مدرب المغرب، سعادته الكبيرة بالتأهل مبكرا لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار، دون الحاجة لنتيجة مباراة زامبيا، المقررة غدا في ختام دور المجموعات.

وقال وليد في مؤتمر صحفي: "لا أخفي عليكم مشاعري كوني سعيد بهذا التأهل المبكر دون انتظار نتيجة ثالث مباراة، لكن هذا لا يعني أننا سنتساهل مع المنافس.. سنلعب كي ننتصر إن شاء الله، ونظل في الصدارة وفي سان بيدرو، ونعوض ما ضاع في مباراة الكونغو التي خلفت مشاعر سيئة لدى الجميع وأنا من بينهم بطبيعة الحال".