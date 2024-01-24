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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف حقيقة تخطيط أمريكا للانسحاب من سوريا

علم أمريكا
علم أمريكا

كشف البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفكر بالانسحاب من سوريا، وفقًا لتصريحات لقناة “العربية”.

وكانت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية كشفت عن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، أن واشنطن تدرس سحب قواتها من سوريا.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وما نتج عنه من حرب على قطاع غزة، بلغت التوترات أشدها في الشرق الأوسط لذلك فقد تعيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، النظر في أولوياتها العسكرية بالمنطقة.

وأضافت أن ذلك قد ينطوي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا، وبينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالمغادرة قالت أربعة مصادر بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية إن البيت الأبيض لم يعد مهتمًا بمواصلة عملياتها داخل سوريا التي يرى أنها "غير ضرورية" وتجرى حاليًا مناقشات داخلية لتحديد كيف ومتى يمكن أن يتم الانسحاب.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من التأثير الذي قد يخلف الانسحاب على نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها، فإن ذلك سيكون بمثابة "هدية" إلى تنظيم "داعش" على الرغم من ضعفه بشكل كبير إلا أنه مهيأ للظهور من جديد في سوريا إذا أتيحت له الفرصة.

ولفتت "فورين بوليسي" إلى أنه مع وجود ما يقرب من 900 جندي أمريكي تلعب الولايات المتحدة دورا فعالا في احتواء التنظيم في شمال شرق سوريا، وبالرغم من ذلك فإن التهديد لا يزال قائما.

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