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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي قرية أهوة يشيعون جثمان مراقب الشهادة الإعدادية ببني سويف

المعلم فقيد بني سويف
المعلم فقيد بني سويف

شيع أهالي قرية أهوه في محافظة بني سويف، جثمان مُعلم لغة عربية توفي في اخر يوم من مراقبته لامتحانات الشهادة الاعدادية، اثر توقف عضلة القلب واصابته  بهبوط حاد في الدورة الدموية، في جنازة مهيبة، إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، وسط حالة من الحزن التي أنتابلت العاملين بالتربية والتعليم وأهالي قريته.


ولفظ المُعلم أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، أخر أيام امتحانات الشهادة الاعدادية، اثناء مراقبته داخل لجنة مدرسة مدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف التابعة لمركز بنى سويف، بعد إصابته بحالة إغماء بشكل مفاجئ، وجرى نقله للمستشفى بواسطة سيارة اسعاف، حيث أكد الأطباء على وفاته، وجرى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين أن المتوفي يدعى " عشيري عبد الرحمن محمد" وشهرته عاشور  مدرس لغة عربية بمدرسة اهوه الأبتدائية.

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وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية اهوه التابعة لمركز بني سويف، حيث قال أحمد محمد عبد الجواد، أحد أهالي القرية، " رحمة الله عاشور كما كنا نناديه، من خيرة الرجال، الاحترام والأخلاق، لا يترك صلاة، خبر وفاته كان مفاجئ لنا جميعًا، فالقرية كلها في حالة صدمة".
وأضاف:" محمد سليمان" مًعلم:" رحمة الله عليه شاهدته يوم امس كان متوجهًا للامتحانات كعادته منذ اسبوع، بشوشًا، يُحب عمله، خبر وفاته كان صادم لنا، ربنا يرحمه ويغفر لها ويسكنه فسيح جناته".

إتخاذ الإجراءات القانونية أجر هبوط حاد في الدورة الدموية امتحانات الشهادة الاعدادية رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية رئيس جامعة رئيس جامعه بني سويف مشاريع تخرج الفرقة الرابعة العاملين بالتربية والتعليم الرحمن

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