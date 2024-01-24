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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطفاف معدات إزالة التعديات في بني سويف استعدادا لبدء «الموجة 22»

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، اصطفاف المعدات أمام الديوان العام، في إطار التجهيز والإعداد لبدء الموجة الــ 22 لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولةتحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

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وأكد المحافظ أهمية جاهزية المعدات ومراجعة صيانتها؛ للعمل بالكفاءة المطلوبة.

وتشمل المعدات، قلابات ولوادر وسيارات كهرباء وغيرها من المعدات التي ستشارك في تنفيذ قرارات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 22 من حملات إزالة التعديات، المقرر انطلاقها بداية الأسبوع المقبل، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأشار المحافظ إلى أنه كلف التنفيذيين بالاستعداد الجيد لتنفيذ حملات الإزالة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية ، حيث تم إعداد حصر لحالات التعدي "بحسب كل جهة ولاية" ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كافة مراكز المحافظة، مع توثيق أعمال الإزالة “قبل” و"في أثناء" و"بعد"، وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المُزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.

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