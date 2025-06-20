لعنة الساعات الروليكس.. اتهامات متبادلة بين خادمة أجنبية وأصحاب فيلا بأكتوبر

تحقق النيابة العامة في اتهام خادمة أجنبية بسرقة ساعات روليكس باهظة من منزل مخدوميها بمدينة 6 أكتوبر وفي المقابل اتهام الخادمة للأسرة صاحبة المنزل بسحلها وضربها.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتوقيع الكشف الطبي على الخادمة لبيان ما بها من إصابات.

واتهمت خادمة تحمل جنسية أجنبية، أسرة بالاعتداء عليها بالضرب، داخل فيلا بكمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بعدما اتهمتها الأسرة بسرقة 3 ساعات يد ذهبية.

تلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من محام وكيلا عن أحد الأشخاص، يفيد فيه بقيام خادمة أجنبية الجنسية، بسرقة 3 ساعات ذهبية من داخل الفيلا الخاصة بموكله.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الخادمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أنها تخلصت من المسروقات بإلقائها داخل بالوعة بدورة المياه، كما اتهمت زوجة مالك الفيلا و3 من أبنائه بالتعدي عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها في الوجه والرقبة والصدر.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.