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رئيس التحرير
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محافظات

إنشاء سلم كهربائي بكوبري الشاملة في بني سويف | صور

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم ،اليوم، محافظ بني سويف، الخطوات الأولية اللازمة للبدء مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف بعد اعتماد لوحات مسار الكوبري وتسليمها لهيئة الطرق.

 جاء ذلك في حضور المهندس ناصر فراج  وكيل وزارة النقل،المهندس طارق الجزار مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري،الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة، الأستاذ محمد عبد اللطيف مدير التخطيط ومتابعة الخطة، الأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس محمد عشري مدير المشروع _هيئة الطرق والكباري، ومسؤولى شركات المرافق والسكة الحديد ومركز معلومات شبكات المرافق.


تابع المحافظ أعمال التمهيد الخاصة قبل البدء في عمل الجسات، ضمن الإجراءات الأولية للبدء في أعمال إنشاء الكوبري ، بعد تحديد المسارات السطحية للشوارع والطرق بمحيط المشروع، مع الحفاظ على الحركة المرورية بميدان العبور وشارعي صلاح سالم وبورسعيد، والإبقاء على المعالم التاريخية " الطائرة الحربية وتمثال العبور" التي يشتهر بها ميدان العبور، الذي يعد واجهة ومدخل المدينة العاصمة من الناحية الشمالية ونقطة تقاطع وتلاقي لعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة بني سويف التي تضم العديد من المصالح والجهات الحكومية والتعليمية الحيوية.

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وناقش المحافظ المسار المُعتمد للكوبري، ويتكون من إتجاهين، الأول:من شارع بورسعيد ثم العبور ثم الصعود لأعلي ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ثم دوران أعلى المشتل فنزولاً  إلى شارع سعد زغلول أمام مديرية الطرق والنقل ومنه إلى منطقة مقبل والشاملة، فيما يبدأ الاتجاه الثاني"من شرق الإبراهيمية إلى غربها "من مديرية الصحة فصعوداً أعلى المشتل والسكة الحديد والإبراهيمية ثم النزول في فرعتين : الفرعة الأولى إلى شارع صلاح سالم والثانية شارع بورسعيد أمام الجامعة

ووجه المحافظ بتضمين التصميم الهندسي لمشروع الكوبري ، عمل سلم كهريائي "بجانب السلم الخرساني العادي " وذلك للتيسير على كبار السن والمرضي وذوي الهمم ، وتوفير ممر عبور آمن  في التنقل بين جانبي ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد "شرقاً وغرباً" ، ولتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام في هذه المنطقة الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية ، خاصة مع وقوعها بالقرب من منشآت تعليمية وخدمية حيوية من الجامعة والمستشفى الجامعي والمدارس وغيرها من المرافق العامة والمصالح الحكومية

كما تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها لعمل حائط ساند على ترعة الإبراهيمية بطول 200 مترا بشارع بورسعيد ، وذلك لتوسعة الطرق في هذه المنطقة الحيوية بإضافة أكثر من 9 أمتار،والتي سوف تسهم بشكل كبير في الإبقاء على مساحة الحارات المرورية القائمة وعمل حارات مرورية سطحية بجانب الكوبري "يميناً ويساراً "للحفاظ على سيولة الحركة المرورية بهذه المنطقة ، وذلك بالإضافة إلى دراسة فتح شوارع جديدة تُخدّم على المنطقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من المرور والطرق والوحدة المحلية

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