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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موسم الهند الموسمي| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وهل ستنكسر موجة الطقس الحار أم لا.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بمنخض الهند الموسمي، وأن هذا يجعل هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وارتفاع درجات الحرارة.


ولفتت إلى أن درجة الحرارة اليوم بالقاهرة تسجل 36 درجة، وأن الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من 36 درجة، ولذلك حذرت من طقس اليوم الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.


وأشار إلى أن فترة المساء سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وسيكون هناك نشاط للرياح، وهذا سيجعل المواطنين تشعر بالانخفاضات في درجات الحرارة، ولذلك نطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية كل يوم.


وأوضحت أن البلاد في الصباح تتأثر بشبورة مائية، ولذلك على السائقين في الصباح توخي الحذر، وأكدت أن الشبورة مستمرة في الفترة المقبلة.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 36 - 24
العاصمة الإدارية 37 - 23
6 أكتوبر 37 -22
بنها 35 - 23
دمنهور 34 - 22
وادي النطرون 37 - 23
كفر الشيخ 34 - 22
المنصورة 35 - 23
الزقازيق 35 - 23
شبين الكوم 36 - 22
طنطا 35 - 23
دمياط 32 - 22

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