50 مليار دولار..رسالة من إدارة بايدن لـ الكونجرس بشأن صفقة طائرات إف-16 لتركيا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعثت برسالة للكونجرس تحثه فيها على الموافقة على صفقة طائرات إف-16 لتركيا قيمتها 50 مليار دولار.

وأمس، أقر مجلس النواب التركي مشروع قانون يصادق على البروتوكول الرسمي الذي يوافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت واشنطن أعطت مؤشرًا على احتمال الموافقة على طلب تركيا الحصول على مقاتلات “إف 16” حديثة ومعدات تحديث لمقاتلاتها القديمة من الطراز ذاته، عشية اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي لاستئناف مناقشة طلب السويد الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، أن حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» سيجعلها قادرة على تحديث قدراتها العسكرية وتعزيز إمكاناتها العملياتية مع الناتو.

وقال رايدر، إن تعزيز تركيا إمكاناتها العملياتية مع الناتو سيسمح بالوصول إلى المناطق الرئيسية لدعم العمليات في الظروف المستقرة، فضلاً عن حالات الطوارئ.