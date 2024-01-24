غدا.. مؤتمر للزمالك للإعلان عن المشاركة في بطولة كأس دبي للتحدي

يُعقد في الحادية عشرة صباح غد الخميس بتوقيت الإمارات التاسعة بتوقيت مصر، مؤتمر صحفي بحضور معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك وأحد لاعبي الفريق الأبيض، للحديث عن مشاركة الفريق في بطولة كأس دبي للتحدي.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى دبي مساء اليوم استعداداً للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم، وكان الفريق شارك في دورة نادي الوحدة الإماراتي بأبوظبي قبل التوجه مساء اليوم إلى دبي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.