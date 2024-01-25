وسيم السيسي: رمسيس الثالث شكل محكمة لمحاكمة ابنه بتهمة الخيانة

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن الحضارة المصرية القديمة قامت على قانون مثاليًا في قواعده عادلًا في أحكامه صافيًا في مواده نقيًا في مبادئه.



وأضاف السيسي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قانون الأخلاق في مصر القديمة سبب دهشة للمؤرخين حيث قام على دعامتين وهما العدل أساس الملك، والعدالة الاجتماعية بأن الكل سواء أمام القانون".



وتابع: "ابن رمسيس الثالث اتُهم بالخيانة تشكلت محكمة من 14 قاضيًا وثبت خيانته وحكم عليه بالإعدام، تم إعدام ابن الملك".