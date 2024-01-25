رئيس لجنة المعارض: هناك عدد كبير من الفعاليات في القاهرة الدولي للكتاب|فيديو

قال الناشر وليد مصطفى رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، إن غداً أول أيام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيراً إلى أن أول يوم يتسم بالزخم الشديد، بسبب وجود رحلات ، وعدد كبير من الأسر المصرية.



وأضاف وليد مصطفى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن أول يوم من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يضم فاعليات عديدة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هناك حملات تقوم بخصومات تصل لـ50 % على الكتب الخاصة للطلبة و لزوار المعرض.



وتابع رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، قائلاً:"أن عدد كبير من الفاعليات في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وتضم الأدباء و المفكرين"