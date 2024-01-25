رفقة زوجها.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة الشابة هبة مجدي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وتألقت هبة مجدي مع زوجها، بإطلالة جذابة حيث ارتدت بدله مطرزة باللون الأسود، وتوب باللون الأسود، تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ونال ظهورهما تفاعلا كبيرا وردود أفعال واسعة لدى جمهورها ومتابعيها.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت هبة على المكياج المرتكز على الألوان الهادئة والناعمة المتناسقة مع لون بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الجذاب،واختارت ترك خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها،زاد من جمالها وأنوثتها.

هبة مجدي رفقة زوجها