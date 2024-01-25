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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة زوجها.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي

نشرت الفنانة الشابة هبة مجدي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وتألقت هبة مجدي مع زوجها، بإطلالة جذابة حيث ارتدت بدله مطرزة باللون الأسود، وتوب باللون الأسود، تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 ونال ظهورهما تفاعلا كبيرا وردود أفعال واسعة لدى جمهورها ومتابعيها.

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بإطلالة رومانسية .. هبة مجدي برفقة زوجها في أحدث ظهور لها

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أما من الناحية الجمالية اعتمدت هبة على المكياج المرتكز على الألوان الهادئة والناعمة المتناسقة مع لون بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الجذاب،واختارت ترك خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها،زاد من جمالها وأنوثتها.

هبة مجدي رفقة زوجها

 

هبة مجدي رفقة زوجها 
هبه مجدى رفقة زوجها إطلالة كلاسيكية محمد محسن أحدث ظهور

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