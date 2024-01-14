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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة رومانسية .. هبة مجدي برفقة زوجها في أحدث ظهور لها

هبة مجدي
هبة مجدي

نشرت الفنانة الشابة هبه مجدي صورا جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
 

وتألقت هبة مجدي مع زوجها في لحظة رومانسية،بإطلالة شتوية وجذابه ، نالت إعجاب متابعيهم وجمهورهم.


وظهرت هبة مجدي مرتدية  بلوفر باللون الأسود وجاكيت طويل باللون الاوف وايت ونسقت معه بنطال جينز مما منحها رشاقة وجاذبية.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها .

وإليكم صور هبة مجدي

هبة مجدي
هبة مجدي رفقة زوجها

 

هبه مجدى هبة مجدي بإطلالة شتوية شتوية محمد محسن انستجرام

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