بعد طلاقها.. صور هنا الزاهد تثير الجدل في عيد ميلادها الـ30

نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد عبر خاصية استوري وهي تحتفل بعيد ميلادها بمفردها ما أثار جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا.



واحتفلت هنا الزاهد بعيد ميلادها ال٣٠، وارتدت فستان قصير باللون الأسود ما ابرز رشاقتها وأنوثتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت مكياجا هادئا أبرز ملامحها وجمالها ، وتركت شعرها الانسيابي منسدلًا على كتفيها.

وكتبت هنا الزاهد معلقة على احتفالها عبر منصة إنستجرام It’s my birthday .

وإليكم الصور:

هنا الزاهد