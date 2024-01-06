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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد طلاقها.. صور هنا الزاهد تثير الجدل في عيد ميلادها الـ30

الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد عبر خاصية استوري وهي تحتفل بعيد ميلادها بمفردها ما أثار جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا.

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واحتفلت هنا الزاهد بعيد ميلادها ال٣٠، وارتدت  فستان قصير باللون الأسود ما ابرز رشاقتها وأنوثتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت مكياجا هادئا أبرز ملامحها وجمالها ، وتركت شعرها الانسيابي منسدلًا على كتفيها.

 وكتبت هنا الزاهد معلقة على احتفالها عبر منصة إنستجرام It’s my birthday .

وإليكم الصور:

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد عيد ميلادها خاصية انستجرام فستان قصير فستان باللون الأسود بشرتها

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