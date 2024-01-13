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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة تحتفل بعيد ميلاد حماتها بأحدث ظهور لها..شاهد

شام الذهبي
شام الذهبي

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة صورا جديدة لها، برفقة حماتها ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.


وظهرت شام الذهبي وهي تحتفل بـ عيد ميلاد حماتها معلقة : "كل سنة وإنتى مالية حياتنا بالبركة والطمأنينة و السعادة يا أمى و حبيبتى ربنا يحفظك لينا يارب ويخليكي تاج فوق راسنا العمر كله".


وظهرت شام الذهبي بإطلالة شتوية محتشمة وجذابة برفقة حماتها وأرتدت شام الذهبي بلوفر باللون الأسود الأنيق وكاب باللون الأسود أكملت به لوك جميل وعصري.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت شام الذهبي على تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في مستحضرات التجميل،ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها وجمالها الطبيعي.

وإليكم صور شام الذهبي برفقة حماتها

شام الذهبي برفقة حماتها 

 

شام الذهبي وحماتها
شام الذهبي إبنه المطربة أصالة برفقة حماتها عيد ميلاد حماتها

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