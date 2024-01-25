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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادات بالقاهرة والجيزة تحسباً لسقوط أمطار

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجات الاستعداد ببالشركات التابعة بمحافظات القاهرة الكبرى، تحسباً لسقوط أمطار، في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث انتشرت معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، على كافة المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير.

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة، مساء اليوم، على محافظات القاهرة الكبرى.

جديرُ بالذكر، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة مياه الأمطار، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظات.

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الهيئة العامة للأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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