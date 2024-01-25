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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يطالب بإجراء تحقيق دولي في جرائم أوكرانيا

بيسكوف
بيسكوف

طالب المتحدث بإسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس بضرورة السعي لتحقيق دولي في جميع جرائم نظام كييف منذ عام 2014.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا عن سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستطلب إجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة النقل العسكرية من طراز إيل-76 ​​التي تزعم روسيا أن القوات المسلحة الأوكرانية وراءه، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأكد متحدث الكرملين أن فهذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها نظام كييف مواطنيه، موضحا "بدأوا بقتلهم بإطلاق النار من الدبابات على مواطنيهم في عام 2014".

في 24 يناير، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أفرادًا عسكريين أوكرانيين ضربوا طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 ​​مع أفراد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى فوق منطقة بيلجورود باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات.

وكان على متن الطائرة ستة من أفراد الطاقم و65 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل وثلاثة عسكريين روس يرافقونهم ماتوا جميعا.

 

بدأت وسائل الإعلام الأوكرانية في السابق بحذف المواد التي تفيد بأن طائرة Il-76 التي تحطمت في منطقة بيلغورود وعلى متنها أسرى حرب أوكرانيين أسقطتها قوات الدفاع الجوي الأوكرانية.

الكرملين جرائم أوكرانيا قصر الرئاسة الروسية بيسكوف تحطم طائرة النقل العسكرية من طراز إيل-76 إيل-76 القوات المسلحة

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