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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا طقس الساعات القادمة.. سقوط أمطار بهذه المناطق

مذيعة صدي البلد ملك
مذيعة صدي البلد ملك ريان

قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول أحوال الطقس اليوم و الموجة الباردة القادمة .. فما التفاصيل ؟

تقلبات جوية وطقس شديد البروده مع تساقط امطار ونشاط للرياح المثيره للرمال والاتربه، وسط تحذيرات من خبراء الارصاد.. فما تفاصيل حالة الطقس اليوم والاماكن المتوقع تساقط الامطار بها..هذا ما سنوضحه لحضراتكم فى تغطيتنا، كما سنقدم لحضراتكم نصائح هامة لتجنب الاصابه بوعكات صحيه فى ظل هذا الطقس السيئ.
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خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود البلاد، اليوم، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.
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وعن اهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم وأماكن تساقط الامطار
وأشارت هيئة الأرصاد الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية، وتقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة في المساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

وتمتد فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس، 
كما سنشهد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.
وحذرت الأرصاد من تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة، لأن لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك مرضى يؤثر عليهم بشكل كبير بخاصة كبار السن والرضع والأطفال أقل من ثلاث سنوات.
ونصحت  الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، وتناول المشروبات الدافئة، وتناول الأطعمة التي تحتوى على فيتامين سي لتعزيز المناعة، والابتعاد عن أسباب الإصابة بنزلات البرد.
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وعن حالة البحرين
فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية
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ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن وجود تعمق للمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اليوم، والذى سيعمل على زيادة الأمطار في المناطق الداخلية و الساحلية.

وأشارت غانم الى، أن هناك تأثرا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، و التي تزيد من الشعور بالأجواء الشتوية، لأن هذه الكتل تكون منخفضة في درجات حرارتها و محملة بالرطوبة.

وقالت أن الأجواء شتوية مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الأجواء ليلاً ستكون شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وستصل إلى حد الصقيع في محافظة الوادي الجديد، وبعض الأماكن من وسط سيناء.
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اما الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، فقد كشف عن  آخر تحديث لحالة الطقس من اليوم الأربعاء القادم  الأسبوع الثالث من طوبة .

وقال فهميم خلال تصريحات له  أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على مصر الوسطى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوادي الجديد، ️ كما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على معظم انحاء البلاد مع عدم وجود فرصة لتشكل الصقيع على المزروعات .

وتوقع  استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

وعن أهم مظاهر الطقس خلال هذا الأسبوع قال إن هناك استمرارا للأجواء الباردة ( فالحرارة ستلامس الـ 8 °م ليلاً )، وسط نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ..

كما أشار إلى استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال غرب الدلتا وخاصة الإسكندرية وشمال البحيرة ومناطق شمال الدلتا،
وتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد)، على فترات متقطعة. ومن المتوقع أيضا أن تصل الأمطار إلى محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية

أما زراعياً فكشف عن  عودة الأجواء الباردة والتي تعوض احتياجات البرودة نسبياً للأشجار المتساقطة والزيتون 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة فصل الشتاء

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