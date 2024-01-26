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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فايز: نسعى لإسعاد الشعب السوري من خلال كأس آسيا

صدى البلد

 

أكد محمود فايز مدرب مساعد منتخب سوريا الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر يبذل مجهودًا كبيرًا خلال كأس آسيا، مشيرًا إلى أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تقديم نتائج طيبة، رغم المعاناة الكبيرة التي تعيشها سوريا خلال الفترة الأخيرة.

وقال فايز في تصريحات من الدوحة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نجحنا في تحقيق إنجاز جيد مع سوريا بالعبور لدور الـ16 في كأس آسيا، وتولينا المهمة منذ 8 شهور فقط، والتوقفات الدولية لم تكن كبيرة، وهناك أزمات كثيرة في الكرة السورية والملاعب هناك، خصوصا أنه على مدار السنوات الماضية أمور كثيرة شهدت معاناة كبيرة".

وأضاف: "كنا نقوم بمعسكرات في دمشق، لكن المباريات يخوضها في أي بلد عربي مثل السعودية، وهناك تعاون كبير من جانب الاتحاد السوري ووزارة الرياضة، والاتحادات العربية دائمًا تدعم المنتخب السوري وتوفر كل الدعم له من ملاعب ومعسكرات، الجميع يحاول مساعدة سوريا بشكل جيد، ونحاول تحقيق إنجاز من أجل إسعاد الشعب السوري".

وواصل: "لدينا مجموعة لاعبين صغرا السن، ونتمنى تحقيق إنجاز جيد لكرة القدم في سوريا، وعمر السومة لاعب له تاريخ كبير، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين يخدمون طريقة اللعب، ونتمنى الوصول لأبعد نقطة في كأس آسيا، لأن الكرة هي وسيلة إسعاد السوريين في ظل المعاناة، وتأثرت بكلام مذيع القناة الناقلة للبطولة، ولذلك انهمرت دموعي".

وأكمل: "هيكتور كوبر أبدى سعادته بحالة الدعم العربي الكبير لمنتخب سوريا، وحب الجمهور لنا من كل الدول العربية".

وأتم: "كنا نتابع مباراة مصر والرأس الأخضر، وكنا سعداء للغاية مع اللاعبين السوريين بهدف مصطفى محمد بالهدف الثاني، ونتمنى تحقيق انجاز جيد في المباراة القادمة، والصعود لدور الثمانية".

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