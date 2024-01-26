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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة ناعمة.. ميرنا نور الدين تخطف القلوب في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وتألقت ميرنا نور الدين، بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون الأسود والأبيض، مع ميك أب رقيق وناعم علي وجهها، وتسريحه شعر منسدلة.


 

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنارئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلالالأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

اعمال ميرنا نور الدين الفنانة ميرنا نور الدين أوس أوس بعد الشر عمرو عبدالجليل علي ربيع ميرنا نور الدين فيلم بعد الشر

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