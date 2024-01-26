طقس الجمعة| نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار بالقاهرة وسيناء وعدة مناطق

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بمعدل يصل إلى 3 أمتار، بينما البحر الأحمر يكون ما بين المعتدل والمضطرب حيث يصل ارتفاع الموج خلاله إلى متران ونصف.

كما تنشط الرياح أيضًا خلال الطقس اليوم، علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشماليه وجنوب البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

أما عن حالة الطقس والأجواء اليوم، فتظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات