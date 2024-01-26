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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتصامات في محطة قطارات لاهاي قبل قرار العدل الدولية ضد إسرائيل.. فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أفادت تقارير اعلامية عالمية بتجدد الاعتصامات في محطة قطارات لاهاي رفضًا وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.


ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة في تمام الساعة 12 ظهرا، بتوقيت جرينتش، قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً للتحضير للسيناريوهات المحتملة للقرار، بينما قالت حركة "حماس" إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار، إذا أصدرت المحكمة الأممية قراراً بذلك، ونفَّذته تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمهِا المنتظر اليوم. وذكرت الوزارة فى بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر "مسارعةَ محكمة العدل الدولية فى إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها.

وتكتفي المحكمة ببحث الإجراءات الطارئة المحتملة المراد بها نوع من الأمر التقييدي لمنع تفاقم النزاع حتى تنظر المحكمة في القضية بأكملها، وهو ما قد يستغرق سنوات عادة.

والمحكمة لا تملك من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها، وهي على سبيل المثال كانت قد أمرت روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا عد شهر من بدايته.

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