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برلمان

عضو تنسيقية الأحزاب: الإقبال الكبير على معرض الكتاب يعكس إدراك المصريين لقيمة المعرفة ونشارك بـ11 إصدارا في هذه الدورة

عبد الله الشريف عضو
عبد الله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور عبد الله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الإقبال الكبير من قبل  الأسرة المصرية على معرض القاهرة الدولي للكتاب  يعكس مدى إدراك المصريين لقيمة المعرفة، وسعيهم الحثيث للثراء والارتقاء الفكري والمعرفي لما تحدثه الثقافة والفنون في نفوس ووجدان أبنائها، خاصةً مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض في دورته الـ 55 التي تحمل شعار" نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".


وأضاف الشريف  - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الجمعة/ -  أن القراءة تعد بمثابة العنصر الرئيسي والضروري في تشكيل الوعي، و أحد المحاور الأساسية للإرتقاء المعرفي، حيث تلعب ة دوراً مهماً ومركزياً في كل القضايا، إذ أصبحت مؤشرا ذا دلالة ومقياساً يمكن منه النفاذ إلى عمق المجتمع، والإحاطة بطبيعة اهتماماته ومدى تحقق التنمية والتقدم فيه. 


وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  تعلب دوراً مهماً في معرض الكتاب خلال هذه النسخة من خلال أعضاءها الذين يثرون  المعرض بـ 11 إصداراً جديداً، فضلاً عن مشاركة وفد كبير من أعضاء التنسيقية  في مساعدة رواد المعرض في انتقاء الكتب والمؤلفات المختلفة.


ونوه بأنه يشارك في معرض الكتاب بكتاب "الجيوش الموازية والاستقرار السياسي في النظم السياسية العربية (2008-2019)"، الصادر عن دار المعارف، من خلال دراسة موضوع "الجيوش الموازية في النظم السياسية العربية"، وما ترتَّب عليها من آثار سلبية على الاستقرار السياسي لتلك النظم، بل وعلى كيان الدولة الوطنية العربية. 


وأشارإلى ظاهرة وجود جيوش موازية تُعادل في قوتها،  الجيوش الوطنية الشرعية، تتناقض تماماً مع سمات الدولة الوطنية الحديثة، التي يحتكر الدفاع عن أراضيها جيش وطني وحيد له الحق في استخدام القو مؤكدا أن تلك الظاهرة السلبية  تسببت في ارتفاع حدة عدم الاستقرار السياسي في النظم العربية التي عانت، وما تزال تعاني، من تلك الظاهرة.
 

عبد الله الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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