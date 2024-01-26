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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات وصواريخ.. البحرية البريطانية: جماعة الحوثي تضرب سفينة قرب مينا عدن اليمني

هجمات الحوثيين في
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت البحرية بريطانية، اليوم الجمعة، عن تلقيها بلاغا بحادث جديد على بعد 60 ميلا بحريا من ميناء عدن.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إنها تلقت اليوم الجمعة تقريرا عن حادث هجوم على سفينة تجارية على بعد 60 جنوب غرب ميناء عدن اليمني حيث تهاجم جماعة الحوثي السفن.

وأشارت إلى أنه تم سماع صوت انفجار ورؤية صواريخ على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب غرب المدينة اليمنية.

وأضافت الهيئة البحرية التجارية أن السلطات تحقق في الحادث ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر إيرانية قد ذكرت، الخميس، أن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة على كبح الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، فيما حذروا من تضرر العلاقات التجارية مع بكين.

وذكرت المصادر الإيرانية المطلعة أن المناقشات بشأن الهجمات والتجارة بين الصين وإيران جرت خلال اجتماعات عدّة عقدت مؤخراً في كلا البلدين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول موعد عقدها أو المشاركين فيها.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الصينيين، لم يدلوا بأي تعليقات أو تهديدات محددة بشأن كيف يمكن أن تتأثر العلاقات التجارية بين بكين وطهران، إذا تضررت مصالحها نتيجة لهجمات الحوثيين.

ولفتت إلى أن بكين "أوضحت أنها ستشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه طهران، إذا تعرضت أي سفن مرتبطة بالصين لهجوم، أو تأثرت مصالح البلاد بأي شكل".

البحرية البريطانية البحر الأحمر التجارة البحرية السفن في البحر الأحمر العلاقات التجارية هجمات الحوثي جماعة الحوثي

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