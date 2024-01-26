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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي سيراميكا كليوباترا ينعي العامري فاروق: ما تركه من أثر طيب امتد لكافة الأندية والقطاعات الرياضية

العامري فاروق
العامري فاروق

يشاطر نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة النائب محمد أبو العينين، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجماهيره الغفيرة، الأحزان في وفاة العامري فاروق - نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق.

وينعي نادي سيراميكا كليوباترا بمزيد من الأسى والحزن، فقيد الرياضة المصرية العامري فاروق، صاحب التأثير الخالد والإنجاز البارز والمسيرة العطرة المكللة بالإنجازات والبطولات الوطنية.

"ترك أثر طيب امتد لكافة الأندية الرياضية".. سيراميكا كليوباترا ينعي العامري فاروق

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ويؤكد نادي سيراميكا كليوباترا، أن ما تركه العامري فاروق من أثر طيب امتد لكافة قطاعات الرياضة المصرية وكل الأندية التي ستتخذ من مسيرته إلهامًا ونموذجًا يحتذى به في الإدارة.

 سيراميكا كليوباترا يتقدم بالعزاء لأسرة الراحل

وتقدم نادي سيراميكا كليوباترا العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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