تغمده الله بواسع رحمته| نجم الزمالك السابق ينعي العامري فاروق

نعي طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي الذي وافته المنية صباح اليوم

إنا لله وإنا إليه راجعون

وكتب طارق السيد عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"وفاة السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق

خالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة الأهلي ونسأل المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويهالصبر والسلوان".

تشيع عصر اليوم الجمعة، جنازة العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوما.

وبحسب ما أعلنه شقيق العامري فاروق، الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ونقيب الأطباءالبيطريين سابقا، فإن صلاة الجنازة سوف تقام على العامري فاروق، بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاةالعصر".



ونعى “خالد العامري”، شقيقه في تدوينه على حسابه الشخصي “فيسبوك”، قائلا: مصاب آل العامري .. بنفوسراضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي : الشريف/العامري فاروق العامري

وزير الرياضة الأسبق/نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر ٥٣ عاما بعد صراع من المرض لمدة ٨٠ يوما

سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب".

