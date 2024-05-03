احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

لا يستطيع المصابون بـ جفاف العين إفراز الدموع لتوفير الترطيب الكافي للعين، مما يتسبب في عدم إفراز العين للدموع، الأمر الذي يؤدي لالتهاب سطح العين وحدوث تلف فيه.

مضاعفات خطيرة تصيب المصابين بجفاف العين

ويمكن أن تكون الدموع غير كافية وغير مستقرة لأسباب عدة، على سبيل المثال: قد يحدث جفاف العين إذا كانت الدموع التي تفرزها العين غير كافية أو كانت ذات جودة رديئة.

ويؤدي جفاف العين إلى الشعور بعدم الراحة، إذا ظهرت عليك أعراض مرض جفاف العين، فقد تشعر بحرقة في عينيك، وقد تشعر بألم جفاف العين في مواقف معينة، مثل: ركوب الطائرة، أو أثناء وجودك في غرفة مكيفة الهواء، أو أثناء ركوب الدراجة، أو بعد الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لبضع ساعات.

يواجه المصابون بجفاف العين العديد من المضاعفات، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :

مضاعفات خطيرة تصيب المصابين بجفاف العين

_ عدوى العين:

تحافظ الدموع على سلامة سطح العين من العدوى. قد يزيد خطر الإصابة بعدوى العين في حالة عدم إفراز العين لقدر كافِ من الدموع.

_ تلف سطح العين :

وقد يؤدي جفاف العين الشديد إلى التهاب العين، وتآكل سطح القرنية وتقرحها، وفقدان البصر في حالة عدم العلاج.

_ تدني نوعية الحياة :

ويؤدي جفاف العين إلى صعوبة أداء الأنشطة اليومية، مثل القراءة.