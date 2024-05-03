العليا للحج: إيقاف باركود العمرة منذ إسبوعين.. وهناك من يتحايلون لأداء الفريضة

قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن العمرة تنتهي بشهر شوال ووزارة الحج والعمرة السعودية ، أوقفت إصدار تاشيرات العمرة منذ أسبوعين.



وأوضح ناصر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن تاشيرات زيارة السعودية قد يستغلها البعض في أداء الحج وهو مايخالف الضوابط المصرية وتعليمات المملكة السعودية.



وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، إلى أن الأمر لايتعلق بإيقاف الشركات لاصدار الباركود ولكن لخطورة الحالات التي تم رصدها بالمطارات ومعظمهم عن طريق وسطاء.

التحايل علي البسطاء



وتابع: هناك بعض حالات التحايل علي أهلنا من البسطاء لاداء فريضة الحج بتأشيرات زيارة شخصية ،فهنا الامر جعل الشركات تتحري الامر من واقع بيانات العملاء وتذاكرهم والغرض من السفر حتي نحافظ ايضا علي سمعة شركات السياحة.



وشدد على ضرورة الدور الهام لوسائل الاعلام في توعية المواطنين البسطاء ، للإبتعاد عن اوسطاء والتوجه مباشرة لشركات السياحة .



يذكر أن وزارة السياحة والآثار، رصدت من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية المختلفة، عدة مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.



وتقوم، الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية، حالياً، بالتحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، علماً بأنه في حال ثبوت المخالفة على أي شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث أنه قد تصل العقوبة، وفقاً للعقوبات التي يتضمنها كل من القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.