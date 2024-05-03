العنب "الُمر"| الكيلو وصل 120 جنيها في الأسواق.. وشعبة الفاكهة تكشف سر ارتفاع الأسعار

في تطورات مثيرة للاهتمام في سوق الخضروات والفاكهة، يتحدث حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع أسعار العنب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيهًا.

وتبدأ هذه الأسعار المرتفعة في الظهور في بعض المناطق الشعبية مع بداية موسم 2024، مما أثار اهتمام الجمهور والتجار على حد سواء.

تحليل الوضع الحالي

ووفقًا لما ذكره حاتم النجيب، يظل محصول العنب المصري في مرحلة النمو، مما يعني أن العنب الموجود حاليًا في الأسواق والذي يعرض بأسعار مرتفعة هو عنب مستورد، وليس منتج مصري.

ومن المتوقع أن تتراجع هذه الأسعار مع حلول موسم الحصاد المحلي للعنب، مما سيخفف من الضغط على الأسعار.

وأشار النجيب إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يعود في الغالب إلى آليات العرض والطلب، وأن تقلبات الطقس والمناخ تلعب دورًا كبيرًا في تحديد هذه الأسعار.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتأثر كميات الإنتاج بشكل كبير بتغيرات الموسم الزراعي، مما ينعكس على الأسعار بشكل مباشر.

توقعات المستقبل

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات والفاكهة تقلبات أخرى خلال الفترة القادمة، حيث يمكن أن تتأثر بعوامل مثل زيادة الإنتاج وتغيرات الطقس.

ومع ذلك، يُتوقع أن تستقر الأسعار تدريجيًا مع انتظام المعروض والطلب على المنتجات الزراعية في الأسواق.

أسعار الخضروات في سوق الجملة

وللتفصيل أكثر، نستعرض أسعار بعض الخضروات الأخرى في سوق العبور لتجارة الجملة، والتي جاءت كالتالي:

الطماطم : تتراوح أسعار الكيلو بين 3.5 و5 جنيهات.

: تتراوح أسعار الكيلو بين 3.5 و5 جنيهات. البامية : يتراوح سعر الكيلو بين 35 و45 جنيهًا.

: يتراوح سعر الكيلو بين 35 و45 جنيهًا. البصل : سعر الكيلو يتراوح بين 9 و21 جنيهًا.

: سعر الكيلو يتراوح بين 9 و21 جنيهًا. البطاطس : تتراوح أسعار الكيلو بين 5 و12 جنيهًا.

: تتراوح أسعار الكيلو بين 5 و12 جنيهًا. الكوسة : بين 5 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

: بين 5 و7 جنيهات للكيلو الواحد. الباذنجان الأبيض : بين 5 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

: بين 5 و9 جنيهات للكيلو الواحد. الفاصوليا : بين 7 و11 جنيهًا للكيلو الواحد.

: بين 7 و11 جنيهًا للكيلو الواحد. الفلفل الرومي : بين 14 و20 جنيهًا للكيلو الواحد.

: بين 14 و20 جنيهًا للكيلو الواحد. الفلفل الحار البلدي: بين 9 و11 جنيهًا للكيلو الواحد.

وفي ختام هذا التقرير، نستنتج أن ارتفاع أسعار العنب له تأثير واضح على سوق الخضروات والفاكهة في مصر.

ومع توقعات بتحسن الوضع مع حلول موسم الحصاد المحلي، يبقى السوق متأثرًا بالتحديات المتعلقة بالعرض والطلب والأحوال الجوية.