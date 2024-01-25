النائب محمد أبو العينين ومصطفى بكري يقدمان التعزية للفنان محمد منير في وفاة شقيقته

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وأسرة البرنامج، يتقدمون بخالص العزاء في وفاة شقيقة الفنان محمد منير، والتي وافتها المنية يوم السبت الماضي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أيضا تقدم النائب محمد أبو العينين بواجب العزاء إلى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، في وفاة كريمته الشريفة التي وافتها المنية الثلاثاء الماضي.

تقدمت نقابة الأشراف وجميع العاملين بها واللجان الفرعية بخالص العزاء إلى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، في وفاة كريمته الشريفة.