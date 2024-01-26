عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يتحدث لأول مرة عن إعتزاله اللعب الدولي مع تونس

علي معلول
علي معلول

كشف علي معلول لاعب المنتخب التونسي والنادي الأهلي المصري، حقيقة اعتزاله اللعب الدولي.

وقال معلول خلال تصريحات لقناة الحوار التونسية،:" الاعتزال الدولي؟ امسكت بهاتفي وفوجئت بتلك الاخبار ولم أصرح لأي أحد بهذه الاخبار.


وأعلن الإعلامي محمد فاروق عن اعتزال علي معلول نجم الاهلي ومنتخب تونس اللعب دوليا .

وكتب محمد فاروق من خلال حسابه عبر فيس بوك :" قناة تونسية أعلنت : بعد الخروج من أمم إفريقيا، علي معلول يعتزل اللعب دوليا.


وودع منتخب تونس البطولة القارية الجارية في كوت ديفوار، بنقطتين بعد تعادله (0-0) أمام جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وكان منتخب تونس يحتاج للفوز بهدف لحسم تأهله لثمن النهائي، خاصة مع تعادل مالي وناميبيا في نفس الجولة، لكنه تذيل المجموعة بنقطتين.

الإعلامي محمد فاروق المنتخب التونسي اللعب الدولي النادي الأهلي اعتزال علي معلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

العدل الدولية ترفض طلب الفريق الإسرائيلي بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

ترشيحاتنا

معلومة وهدية عن الزكاة .. مسابقة بيت الصدقات في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

وزيرة جنوب أفريقية: كنت أتمنى من محكمة العدل وقف إطلاق النار بغزة

زلزال جديد يضرب إقليم الحوز المغربي والخوف يسيطر على مواطني المملكة

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

لازم حد ينحر.. أحمد سليمان يوجه رسالة عاجلة لنجوم المنتخب

حماس: قرار محكمة العدل الدولية يفضح جرائم إسرائيل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين

فستان مجسم.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

وفاة العامري فاروق.. أسباب وأعراض مرضه

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ