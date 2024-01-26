علي معلول يتحدث لأول مرة عن إعتزاله اللعب الدولي مع تونس

كشف علي معلول لاعب المنتخب التونسي والنادي الأهلي المصري، حقيقة اعتزاله اللعب الدولي.

وقال معلول خلال تصريحات لقناة الحوار التونسية،:" الاعتزال الدولي؟ امسكت بهاتفي وفوجئت بتلك الاخبار ولم أصرح لأي أحد بهذه الاخبار.



وأعلن الإعلامي محمد فاروق عن اعتزال علي معلول نجم الاهلي ومنتخب تونس اللعب دوليا .

وكتب محمد فاروق من خلال حسابه عبر فيس بوك :" قناة تونسية أعلنت : بعد الخروج من أمم إفريقيا، علي معلول يعتزل اللعب دوليا.



وودع منتخب تونس البطولة القارية الجارية في كوت ديفوار، بنقطتين بعد تعادله (0-0) أمام جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وكان منتخب تونس يحتاج للفوز بهدف لحسم تأهله لثمن النهائي، خاصة مع تعادل مالي وناميبيا في نفس الجولة، لكنه تذيل المجموعة بنقطتين.