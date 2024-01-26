عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس عربية النواب يطالب بتنفيذ التوصيات بشأن وقف جرائم إسرائيل

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية التزام الجانب الإسرائيلي بما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوة المقامة من جنوب إفريقيا، تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف القتال.

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد رئيس اللجنة العربية بمجلس النواب، على ضرورة البحث عن آليات تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية، لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأشار أحمد فؤاد أباظة، إلى أن استمرار الأوضاع في فلسطين على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيدا، خصوصًا وأن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار في المنطقة بالكامل.

وفي ذات السياق، أكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، مواصلة مصر جهودها من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، ومنع التهجير وأعمال الإبادة الجماعية.

احمد فؤاد اباظه مجلس النواب قرارات محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

ترشيحاتنا

امم أفريقيا.. منتخب مصر يصل سان بيدرو استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.. صور

معهد وقاية النباتات : تقنيات زراعية لمكافحة الآفات لتحقيق الأمن الغذائي

آلاف الزوار يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

تعليق جديد من فلسطين بشأن قرار محكمة العدل الدولية

سيد عبد الحفيظ ونجوم الرياضة في جنازة العامري فاروق

العراق .. ألمانيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى مطار أربيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. وفاة العامري فاروق....معلومات صادمة عن مرضه.. ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات يدوية وأنشطة.. مشاركة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض الكتاب

علامات غير متوقعة لمرض العامري فاروق

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ