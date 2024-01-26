فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير بمعهد الملكية الفكرية .. جامعة حلوان في أسبوع

رئيس جامعة حلوان:

ضرورة توظيف المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن

يؤكد على دعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار

آخر موعد للتقديم على موقع ادرس في مصر يوم 31 يناير

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

ويمنح المعهد درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيًا من الساعة الرابعة مساءً.

كما يتم تدريس 50% من المقررات بنظام التعليم عن بعد، وتستمر الدراسة لمدة عامين جامعيين مقسمة إلى 4 فصول دراسية.

ويقبل حملة أي مؤهل جامعي في أي تخصص، ولا يقبل التعليم المفتوح، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة كاملة وهي: شهادة الليسانس أو البكالوريوس، شهادة التقديرات، صورة الرقم القومي، 6 صور شخصية، شهادة الميلاد، مستخرج من شهادة الميلاد، الموقف من التجنيد.

ويتم استيفاء طلبات الالتحاق والمستندات بمقر المعهد بجاردن سيتي. كما يمكن التواصل للاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، [email protected] وللراغبين فى الدراسة، استيفاء البيانات على الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/Ar420zP8aG



وفي منتصف الأسبوع شهدت القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق انطلاق فعاليات احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق، الذي نظمته قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار بمصر.

أشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إلى دعم الجامعة الكامل لعلمائها وباحثيها، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار وتطبيق العلوم والتكنولوجيا.

حيث صرح الدكتور قنديل خلال الكلمة الافتتاحية بالاحتفالية، أنه تم تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي فى العام الماضى بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر وتوظيف المعرفة وربطها بالتنمية الشاملة للوطن، بما يعكس إيمان الجامعة بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية السياحة من الكليات المهمة جدا في مصر، التي خرجت قيادات فى مصر.

وحث على ضرورة تفعيل دور الأكاديميات السياحية، وأكد أن الجامعة سعت لوجود شركة السياحة لتدريب طلاب الكلية.

كما تسعى الجامعة الان لعمل شركة لإدارة الفنادق لاستغلال مباني المدن، وايضا تسعى جامعة حلوان لعمل شركة لإدارة المطابخ، كما واشاد الدكتور السيد قنديل ببرنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة .

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وأشاد الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بموضوع الاحتفالية فهو موضوع مهم للاستفادة من أفكار البحث العلمي، مؤكدا ان هذا الاحتفال يعد بمثابة تكريمٌ للنبوغ، والتفوق، والاجتهاد في خدمة الوطن، وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتَّعليم والبحث العلمي في بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، بالإضافة إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالنشر الدولى وإثراء البحث العلمي بما يسهم فى تحقيقِ التنمية المستدامة ورؤيةِ مِصرَ2030 .

مؤكدا ان هذه الإحتفالية تحقق أهدافاً مختلفة تهم الباحثين من جانب كما تهم السوق السياحي من جانب آخر، وتمنى الخروج بتوصيات مهمة.

وأوضحت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار بمصر في كلمتها جهود الوزارة في مجال السياحة وخطوات الوزارة فى جذب السياح لمصر.

وبدورها أفادت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية أن الاحتفالية الثانية اليوم تأتي لتعبر عن أفكار وتوصيات الأبحاث المختلفة والرسائل العلمية حيز النظرية إلى الواقع الفعلى التطبيقي، مما ينعكس على حل مشكلات المجتمع والسوق السياحى أو صناعة السياحة والضيافة فى مصر.

وبذلك يصبح موضوع الحلقة النقاشية بالاحتفالية الثانية مجالاً خصباً لتحفيز جميع الباحثين على إختيار موضوعات مبتكرة للأبحاث والرسائل العلمية، رغبة في تحويل هذه الأفكار إلى منتجات أو مشروعات صغيرة في المستقبل وذلك في ظل حماية الملكية الفكرية لهذه الموضوعات.

وقالت الدكتورة هالة احمد جمعه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورائد الاحتفالية ان اليوم جاء لتكريم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة للنشر الدولى فى مجلات دولية مدرجة بقواعد بيانات مثل : Was أو Scopus ولتشجيع مزيد من النشر الدولى بالكلية، وتوجيه الشكر والثناء إلى جميع الأطراف الداعمة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، من خلال الأداءات والأنشطة العلمية التي تتم.

كما اوضحت الدكتورة ماري ميساك الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ومنسق الاحتفالية، إن إحتفالية اليوم تهدف إلى التعرف على آلية تبنى وتحويل أفكار أو توصيات الرسائل العلمية والأبحاث المختلفة بالكلية إلى تطبيق فعلى على أرض الواقع لخدمة صناعة السياحة والضيافة بمصر وحل مشكلات المجتمع، بجانب ضمان حماية الحقوق والأفكار أو التوصيات الواردة والرسائل العلمية أو الأبحاث المختلفة أو المشروعات البحثية، وطرح لماهية المعوقات التى تواجه صناعة السياحة والضيافة بمصر، لإتاحة فرص تناولها فى موضوعات الرسائل والأبحاث العلمية بالكلية.

ومع نهاية الأسبوع أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

وأوضح من جامعة حلوان الأهلية أن آخر موعد للتقديم على موقع ادرس في مصر يوم 31 يناير 2024.

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وأفاد الدكتور قنديل انه خلال هذا العام الدراسي طرحت جامعة حلوان الأهلية 17 برنامج من خلال 8 كليات وهم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عدد من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى:التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا

كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات

كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج:العلاج الطبيعي.

وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.