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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تنفي الاتهامات الإسرائيلية بالتواطؤ مع حماس

مدير منظمة الصحة
مدير منظمة الصحة العالمية

ردت منظمة الصحة العالمية على مزاعم إسرائيل بأن المنظمة متواطئة مع حركة حماس من خلال تجاهل الأدلة الإسرائيلية على "الاستخدام العسكري" للمستشفيات في قطاع غزة.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن مثل هذه الاتهامات قد تعرض موظفيها على الأرض للخطر، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وجاء تصريح أدهانوم ردا على الادعاءات التي قدمتها بالأمس السفيرة الإسرائيلية ميراف إيلون شاهار في اجتماع لمجلس إدارة وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح تيدروس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "منظمة الصحة العالمية تدحض اتهامات إسرائيل في اجتماع المجلس التنفيذي أمس بأن منظمة الصحة العالمية "متواطئة" مع حماس و"تغض الطرف" عن معاناة الرهائن المحتجزين في غزة".

وأضاف "مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء.

وتابع "وبوصفها إحدى وكالات الأمم المتحدة، فإن منظمة الصحة العالمية محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس."

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