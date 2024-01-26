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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام بدراوي: الجيش أنقذ الدولة أكثر من مرة وصولا لثورة 30 يونيو

حسام بدرواى
حسام بدرواى

تحدث الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي عن القوات المسلحة، ودور المشير الراحل محمد حسين طنطاوي ابان ثورة 2011.

واكد حسام بدراوي خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق ان المشير الراحل محمد حسين طنطاوي عمل خلال تراسه المجلس العسكري ابان 2011 على وأد الفوضى التي أعقبت الثورة للحفاظ على الدولة المصرية.

استقرار الدولة

وأوضح المفكر السياسي أن المشير حسين طنطاوي أراد استقرار الدولة والسير نحو المرحلة التالية لأحداث 25 يناير في إطار من السلام، بعكس جماعة الاخوان الإرهابية.

وأكد المفكر السياسي، أن القوات المسلحة أنقذت الدولة أكثر من مرة، خاصة بعد أحداث 25 يناير 2011، وصولا إلى تلبية نداء الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013.

“صدى البلد” 25 يناير 2011 30 يونيو أحداث 25 يناير 2011 أحداث 25 يناير استقرار الدولة الإخوان الإرهابية

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