عضو شباب الأحزاب: جناح التنسيقية بمعرض الكتاب يشهد إقبالاً كبيرًا

قال الدكتور عبد الله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جزء كبير من أعضاء التنسيقية، يساهم في مساعدة رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على اقتناء الكتب والمؤلفات المختلفة.

وأضاف الدكتور عبد الله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن جناح التنسيقية بالمعرض يشهد إقبالاً كبيرًا من الحضور، موضحا انه من خلاله يتم عرض مؤلفات أعضاء التنسيقية.

وتابع الدكتور عبد الله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك 11 إصدارا لأعضاء التنسيقية والتي تتنوع بين المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية، لافتا إلى أن التنوع والزخم ينبع من تشكيلة تتميز بها كوادر وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.