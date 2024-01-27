مقطع صادم لأشخاص يطبخون على قضبان قطار هندي| شاهد

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أشخاصًا يطبخون الطعام على قضبان القطار في مومباي، مما عزز استجابة السلطات.

تم توثيق المقطع في محطة سكة حديد Mahim Junction، ويبدأ الفيديو بلقطة مكبرة لنساء يجلسن بين قضبان القطار ويحضرن الطعام على الموقد، ويظهر أيضًا بعض الفتيات يدرسن بجوارهم.

كما يظهر أيضًا أطفال يركضون وينام بعض الأشخاص في مكان قريب من القضبان في مشهد يوقف القلب.

حصد الفيديو آلاف المشاهدات وأعرب العديد من المستخدمين عن قلقهم وخوف في التعليقات.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "خطير جدًا، يرجى اتخاذ إجراء بشأنه". وقال آخر: "عندما تسير حياتك على الطريق الخطأ حرفيًا".

أحاط مدير قسم السكك الحديدية (DRM) في مومباي سنترال علمًا بالفيديو ووجه السلطات في Western Railway للنظر في المشكلة، والتي بدورها وجهت قوة حماية السكك الحديدية (RPF) لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ردت الجبهة الوطنية الرواندية على الموقع X وقالت إن أفرادها وصلوا إلى المكان و"أزالوا المتسولين". وأضافت: "نصح الموظفون بتوخي الحذر لإبقاء النظام خاليًا من مثل هذه الأنشطة غير المبررة".