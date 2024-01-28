بعد طرحها بوستر أهل الكهف.. كريم عبد العزيز يوجه رسالة لـ غادة عادل

حرص النجم كريم عبد العزيز، على تهنئة الفنانة غادة عادل، على طرح بوسترات فيلمها الجديد "أهل الكهف".



وكتب عبد العزيز تعليقا على بوستر "غادة عادل" عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، قائلاً: "مبروك حبيبتي، إن شاء الله نجااااح كبير يا دودو".

طرح القائمون على فيلم "أهل الكهف" البوسترات الرسمية الفردية لنجوم الفيلم، المقرر عرضه خلال موسم صيف 2024، وذلك بعد الانتهاء من تصويره في شهر أغسطس 2023، ليتصدر كل نجم بوستر خاص به، بدءا من خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.