إبراهيم فايق: مفاجآت في تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة الكونغو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه بموقع فيسبوك، مفاجآت في تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة الكونغو.

وكتب إبراهيم فايق: "النني هو بديل إمام عاشو.. إبراهيم فايق يكشف مفاجآت في تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة الكونغو.



وأدى إمام عاشور، تدريبات تأهيلية مرتديا قناعا، خلال مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، في مدينة سان بيدرو في كوت ديفوار، السبت، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية.

ويستعد منتخب مصر للمواجهة المرتقبة مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية غدا الأحد، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو" بكوت ديفوار.