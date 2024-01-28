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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم الأحد ، خلال الأسبوع التدريبي الخامس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة ، حيث يحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الثاني منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثاني من الجزء الثاني لدورة إعداد قادة المستقبل، يركز علي عدة موضوعات هامة منها التفكير الإبداعي والتفكير الاستشراقي المستقبلي، وإدارة ضغوط العمل وإدارة الغضب والتفاعل السلوكي مع الآخرين والتعرف علي بيئة العمل الصحية ، وقياس وتحليل المهارات القيادية، وكيفية الاستثمار في مصر (جذب المستثمرين - القوانين المنظمة - الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - التمويل - حساب الربح)، بالإضافة الي التعريف بمشروعات الوزارة وموازنة البرامج والأداء وبرامج التنمية المحلية المطورة، وجلسة محاكاه لاجتماع مجلس تنفيذي المحافظة (إدارة أزمة هطول الأمطار الرعدية المصاحبة للرياح الشديدة والسيول)، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمائي، ودليل تصميم وتشغيل الأسواق، والتعريف بقانون البناء الموحد وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، والمخاطبات والمراسلات ومذكرات العرض والاخطاء اللغوية الشائعة فيها.

 

 

 

هشام امنة قادة المستقبل الخطة التدريبية للمحليات التنمية المحلية مركز سقارة

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