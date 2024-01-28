بينهم قيادي في داعش.. مقتل 8 إرهابيين في اشتباكات مع مسلحين بريف درعا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 8 بينهم قيادي في تنظيم داعش باشتباكات مع مسلحين في ريف درعا الغربي.

وقتل 8 بينهم قيادي بارز من المتهمين بتبعيتهم لتنظيم “داعش”، في الاشتباكات العنيفة التي دارت بين الفصائل المحلية من جهة، ومجموعة متهمة بتبعيتها للتنظيم من جهة أخرى، في مدينة نوى بريف درعا الغربي التي تبعد نحو 10 كيلومتر عن الحدود مع الجولان السوري المحتل.

يذكر أن القيادي الذي قتل في الاشتباك، كان يشغل منصب أمير داعش، وينحدر من بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، وعمل سابقاً في منطقة حوض اليرموك ضمن صفوف “التنظيم” في عام 2018.

وبذلك يرتفع عدد الخسائر البشرية في الاشتباكات الدائرة منذ أمس إلى 11 قتيلا.