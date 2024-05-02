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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية| مستند

وزير الداخلية
وزير الداخلية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح  لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

وجاء نص قرار وزير الداخلية كالأتي:" طبقا للقرار رقم 709 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم مصطفى محمد فتح الله محمد السيد وآخرهم  محمد خالد عبد الحميد على) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

وجاءت الأسماء كالتالي:  رعد على إمام محمد يونس، محمد كمال محمد عبد الله محمد الشاعر الشاعر ،عمر حسن عبد الحكيم السماديسى، كريم أحمد ضياء حامد محمد محمد البلتاجى، ميخائيل سمير فؤاد شاكر ، ياسر أحمد مصطفى أحمد توفيق ، محمد خالد عبد الحميد علي  ،عمر أحمد سعيد سند،  عمرو شريف ممدوح عبد القادر، يوسف سالم محمود السيد سالم،  أحمد هلال عبد العزيز محمد ،عبد الرحمن وليد محمد عبد العزيز خليفة، إبراهيم شريف ممدوح عبد القادر ، محمد عبد ربه محمد عبد القادر حسن ،  بسام ناجى لويس ساويرس حنس ، مصطفى محمد فتح الله محمد السيد ، أنس أحمد صلاح الدين بدر الدين ،عبد الرحمن أحمد صلاح الدين بدر الدين، أيمن أحمد سعيد سند ، شنودة نشأت نان بطرس إبراهيم الحوالى،  جرجس مجدى رياض شنودة إسكاروس ميخائيل .

الداخلية الجنسية المصرية الجنسيات الاجنبية اللواء محمود توفيق قرار وزير الداخلية

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