نائب يقدم التحية لشهداء الجيش والشرطة: لولاهم ما نعم هذا الوطن بالاستقرار

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: “نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والإجلال لكل شهداء ضباط الجيش والشرطة الذين قدموا التضحية، ولولاهم ما كنا موجودين، ولما نعم هذا الوطن بالاستقرار”.

وأضاف محسب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، أن الموسسه العسكرية هي المؤسسة الأولى في الانضباط، وأن ما تقدمت به من تعديلات على قانون القضاء العسكري هو التزام دستوري صحيح.

وتابع: “القانون حسنا فعل بأن أقر لكل المقدمين إلى المحاكمة بأن يحظوا بالضمانات المقرة في القضاء العادي”.

وأعلن محسب موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.