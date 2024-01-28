مسئول بالبورصة المصرية: الثقافة المالية أصبح لها مكان قوي بالمجتمع المصري

قال رئيس قسم الثقافة المالية بالبورصة المصرية محمد زهير، إن الثقافة المالية أصبح لها مكان قوي في المجتمع المصري، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.



وأضاف زهير، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ارتفاع نسبة التضخم والأزمة الاقتصادية أدتا إلى زيادة حجم الاستثمار في العقارات والذهب، مؤكداً أن المشاركة في البورصة المصرية تعد فرصة استثمارية كبيرة.





المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

وعن مشاركة البورصة المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، أكد زهير أن البورصة تشارك بالمعرض للسنة الخامسة على التوالي، مشيرا إلى أن معرض الكتاب يعد فاعلية جماهيرية كبيرة تجذب ملايين الزوار، ولذا نحرص على نشر التوعية المالية من خلاله ونهدف إلى عرض الاختيارات الاستثمارية المتاحة وتوعية الجمهور بمشاركة بعض الأطراف الفاعلة في السوق مثل شركات السمسرة لتوضيح جميع البيانات الخاصة بسوق الأوراق المالية ونشر الوعي والمعرفة بهذا الملف.

وتابع أن جناح البورصة يقدم بعض الكتب المالية التربوية بلغة مبسطة للأطفال والكبار، مؤكداً أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على الجناح ويتزايد كل عام عن الآخر.