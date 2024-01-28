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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتاة تستغيث وتطالب بإثبات نسب ابنتها بعد تخلي الجميع عنها حتى أسرتها

مأساة فتاة تدعى إيمان
مأساة فتاة تدعى إيمان

روت فتاة تدى إيمان قصتها المأساوية بعد زوجها عرفي من شاب وأنجبت منه طفلة لم يعترف بها.

وقالت " إيمان" خلال حوارها مع برنامج تفاصيل المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الأعلامية نهال طايل ،إنها كانت تعمل بأحدى المستشفيات وتعرفت على شاب ثم عرض عليها الزواج العرفى فوافقت.

وأضافت قائلة:" بعد الزواج شرط عدم الخلفة لكن حصل حمل بعد شهر، وحاولت انزله كذا مرة معرفتش ورحت لكذا دكتور مارضيش ينزله جابلى شريط برشام وقالى لازم تاخديه".

محضر

وأوضحت إيمان انها ظلت فى مشاكل مع الشاب طوال فترة الحمل فقامت بتحرير محضر ضده وسجن وقبل عرضه على النيابة تدخل والده لحل المشكلة مقابل التنازل عن المحضر.

وأشارت الفتاة أنه بعد التنازل عن المحضر ظل والد الشاب يماطلها فى حل المشكلة حتى انجبت وبعد الانجاب تخلى الجميع عنها حتى والدها شخصيا.

وطالبت إيمان بإثبات نسب ابنتها لتتمكن من تطعيمها والعيش كباقى الفتايات.

الإعلامية نهال طايل الانجاب الزواج العرفي المستشفيات

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